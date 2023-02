Clara Moneke - Fernado Young / Divulgação

Clara MonekeFernado Young / Divulgação

Publicado 14/02/2023 05:00

Rio - Clara Moneke estreou em novelas com o pé direito! A atriz de 23 anos caiu nas graças do público como a divertida Kate, na novela "Vai na Fé", da TV Globo. Em entrevista ao DIA, a artista, que nasceu em São Paulo, mas foi criada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, é só sorrisos ao falar sobre a repercussão de sua personagem, aponta as semelhanças que tem com a jovem e ainda adianta uma reviravolta na vida da filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) no folhetim de Rosane Svartman.

"A personagem vai ter uma grande virada. O spoiler é esse (risos). A Kate ainda tem muito a mostrar. Ela vai ter muito mais espaço na novela, ela vai mostrar que a vida dá voltas, que a gente cai, mas levanta. Outro aprendizado que tenho tido com a Kate é: ela sempre está sorrindo e tentando ver o lado bom da situação. Ela dá a volta por cima. E essa é uma característica das pessoas trabalhadoras, pobres, pretas: elas sempre acreditam no melhor", avalia Clara, que brinca sobre o sonho da personagem em encontrar um cara rico e se relacionar com ele.

"Então, esse que é o perigo dela. Ela tem personalidade, é imponente. Mas a Jenifer (Bella Campos) sempre lembra a ela de como ela é uma manteiga derretida por trás dessa mulher potente. A Kate é sensível, ingênua, imatura, até mesmo pela idade, ela tem 18 anos. Ela acha que vai encontrar esse homem rico, mas o enredo vai mostrar que nem tudo que reluz é ouro", destaca.

A amizade entre Jenifer e Kate é um dos ponto altos da novela. É que as duas tem personalidades completamente diferentes e, devido a isso, protagonizam momentos bem divertidos . "Elas são como água e vinho, né? E na vida real, tenho amigas bem diferentes de mim, sim. Não de ser tão diferentes como as personagens, mas de personalidade mesmo. E hoje em dia sinto isso, porque sou uma mulher preta, era periférica, e atualmente vivo essa realidade de ser amiga de famosos, né? (risos). São realidades muito diferentes. E não imaginava que fosse ser tão bem acolhida", afirma Clara, que celebra dividir cena com grandes atores.

"É um grande aprendizado. Estar na Globo, uma emissora de ponta e rodeada de pessoas talentosas é um privilégio. Sempre admirei a Carla (Cristina), Sheron (Menezzes), o (Luis) Lobianco, o Emilio (Dantas). Nossa, eu nunca pensei que fosse ser tão bem aceita. As pessoas sempre acreditaram muito em mim", diz.

Além do carinho do elenco, a repercussão da personagem também foi uma surpresa para Clara. "No início fiquei em êxtase, mas depois veio o sentimento de responsabilidade. Porque sei que existem milhares de meninas como a Kate espalhadas por aí. Mas agora estou muito feliz, em paz, relaxada. Acho que estou no caminho certo. As pessoas estão vendo, gostando, se identificando", comenta ela, que aponta as características em comum com a jovem. "Assim como eu, ela é extrovertida, positiva, quer o melhor pra vida dela".

Se na novela Kate não perde um baile funk, na vida real Clara confessa que já bateu carteirinha em alguns eventos da comunidade. "Já frequentei muito baile, sim. E gosto. Atualmente, não vou mais tanto devido a violência policial. Os bailes estão ficando mais perigosos. Estou namorando, trabalhando muito. Contudo, quando dá curto o baile do Santo Amaro (no Catete). Mas já curti muito o Baile da Gaiola, na Penha (risos). Meus amigos brincam que a Kate é a Clara do passado", diverte-se.

Cheia de estilo, a personagem também exibe o corpão em forma com figurinos bem curtinhos e ousados. O jeito livre de Kate, inclusive, tem sido um aprendizado para a atriz. "Ela vem me libertando de muitas coisas nesse sentido. Ela não tem pudor com o corpo, ela usa a roupa que ela gosta, se sente bem. Eu, Clara, muitas vezes pensava se usaria o vestido tal, preocupada de marcar muito meu corpo, que pode ser sexualizado, e deixava até de usá-lo. Hoje meu pensamento está mudando. A Kate não deixa de usar o short e cropped pra ir à padaria porque vão olhar pra bunda dela. Brinco que ela é 'puro suco do amor próprio'. Ela não está nem um pouco preocupada com o que as pessoas vão falar e se vão olhar pra ela. Tenho aprendido com a Kate nesse sentido".

Nas telonas

Além da novela, Clara está no elenco do filme 'Nosso Sonho', inspirado na história de Claudinho e Buchecha. "Nossa, esse filme foi uma coisa muito louca, porque quase não consegui fazer. Não tinha tempo para gravar um teste. Mas consegui fazer. Fiz presencial e saí com a sensação muito boa. O diretor tinha me dito que eu tinha me saído muito bem. Eu interpreto nesse longa a mulher do Claudinho (Lucas Penteado). Essa produção está linda, traz a história real de um dos maiores fenômenos da música, da arte. Não conhecia tão de perto a história deles. E para essa personagem tive mais contato com a época, com a dança, tive preparação de corpo", comenta.

Empurrãozinho de Marcelo D2

Clara recebeu uma ajuda e tanto de Marcelo D2 na carreira de atriz. Ela conheceu o cantor quando ainda trabalhava no marketing de uma empresa. Ele, então, a indicou para elenco da série "Amar é para os fortes", do Prime Video. "Quando surgiu essa série ele lembrou de mim pela semelhança com a personagem e me indicou. Ele nem sabia que eu era atriz, que tinha trabalhado com isso, e eu estava trabalhando com marketing nessa época ainda. Mas acabei fazendo o teste e passei. Interpreto uma fotógrafa nesse trabalho. É uma série sobre violência social, mas que vai mostrar um lado muito bonito do jovem negro carioca", adianta.