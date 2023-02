Marcelo Adnet interpreta Nóe em Mar do Sertão - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 14/02/2023 16:20

Rio - Marcelo Adnet fará sua grande estreia em novelas em "Mar do Sertão", da TV Globo. O humorista interpretará Noé Dantas, um homem misterioso, que chegará em Canta Pedra, no capítulo desta terça-feira. Segundo o ator, o convite para entrar na reta final do folhetim de Mario Teixeira surgiu através do diretor Allan Fiterman.

"Com muito gosto, aceitei, porque acho que o humor tem que estar em todos os lugares, inclusive aqui na dramaturgia e nas novelas", comenta Adnet.

Na novela, Noé chega à cidade para acabar com a tranquilidade de Deodora (Debora Bloch) e do Coronel Tertúlio (José de Abreu), já que conhece muito bem o passado dos pais de Tertulinho (Renato Góes) e, claro, tenta tirar proveito disso.

O personagem de Marcelo também fica muito interessado quando descobre que Timbó (Enrique Diaz) é um homem rico e tenta se aproximar dele e de Tereza (Clarissa Pinheiro), inventando que trabalha com pedras preciosas. Tanta proximidade, inclusive, faz com que Timbó sinta ciúmes da atenção que a esposa dá para o forasteiro.