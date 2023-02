A Inocentes de Belford Roxo será a oitava escola a desfilar, pela Série Ouro da Lierj, no próximo sábado (18), na Sapucaí - Divulgação

Publicado 15/02/2023 09:05

Rio - O programa "Band Folia na Série Ouro", exibido na Band até a próxima sexta-feira, das 13h às 13h30, mostra a história das 15 agremiações que buscam uma vaga na elite do samba. Os desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro serão apresentados pela emissora com exclusividade na sexta, às 21h, e no sábado, às 20h30.

A transmissão terá comentários de Bruno Chateaubriand, Leonardo Bruno e Rafaela Bastos, com participações especiais das apresentadoras do programa Samba Coração, da Band Rio, Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, e Selminha Sorriso, primeira porta-bandeira da Beija Flor de Nilópolis. Na programação nacional, a exibição começa a 1h da manhã nos dois dias.