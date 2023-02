Bruno Gaga, Paula, MC Guimê e Amanda escutam o discurso de Tadeu Schmidt - Reprodução

Publicado 15/02/2023 15:02 | Atualizado 15/02/2023 15:02

Rio - O horário nobre da TV Globo teve noite de recordes nesta terça-feira. "Travessia", cuja trama vem mostrando o caráter duvidoso de Ari (Chay Suede), registrou recorde de audiência em São Paulo, com 27 pontos de audiência e 43% de participação.

O "BBB", com a eliminação de Paula, obteve a melhor audiência em paredões desta edição, em São Paulo, com 20 pontos e 40% de participação.

Já a série "Onde Está Meu Coração", exibida logo após o paredão do "BBB", também marcou recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 11 pontos e 31% de participação e 12 pontos e 31% de participação, respectivamente.