Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro serão os protagonistas de Terra e Paixão, próxima novela das nove da TV Globo - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 15/02/2023 18:47

Rio - A TV Globo já se prepara para a estreia da novela "Terra e Paixão", que substituirá "Travessia" na faixa das 21h. Nesta quarta-feira, a emissora carioca revelou que parte do elenco viajou para o Mato Grosso do Sul, no final de janeiro, para iniciar as gravações do folhetim escrito por Walcyr Carrasco. Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro serão os protagonistas da trama, que abordará uma disputa por herança ambientada no cenário do agronegócio.

"A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas", adianta o autor. "Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas", completa Walcyr, que faz seu retorno à TV aberta depois de "A Dona do Pedaço" (2019).

Com cenas gravadas em fazendas nas cidades de Dourados e Deodápolis, a trama vai seguir a história de Aline (Barbara Reis), uma professora que se torna produtora agrícola para sustentar a família após a morte do marido, assassinado em uma tentativa de invasão das terras onde vivem. É quando seu caminho se cruza com os irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), que, apesar de se amarem, vivem uma disputa pela sucessão na família do produtor Antônio, interpretado por Tony Ramos.

Os dois se apaixonam pela mocinha em meio aos conflitos incentivados por Irene, segunda esposa do patriarca, que será vivida por Gloria Pires. Além dos protagonistas, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale são outros nomes que reforçam o elenco da novela.

"Terra e Paixão" é uma novela criada e escrita por Walcyr Carrasco. A obra é escrita com Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção artística é de Luiz Henrique Rios com direção geral de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma.