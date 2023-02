Renata Vasconcellos é surpreendida por problema técnico do Jornal Nacional - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2023 09:15 | Atualizado 16/02/2023 09:19

Rio - Um áudio vazado acabou atrapalhando Renata Vasconcellos durante a transmissão ao vivo do "Jornal Nacional", na noite de quarta-feira. Na ocasião, a voz da jornalista Eliana Marques, que havia feito a previsão do tempo, vazou no mesmo momento em que a âncora chamava uma nova reportagem a respeito da queda das doações de sangue.

fotogaleria

Logo depois de falar sobre o risco de chuvas nos desfiles das escolas de samba no Rio e São Paulo, Eliana passou a vez para Renata, mas ainda pode ser ouvida pelos telespectadores. "Obrigada. Deu para ver?", perguntou ela a uma pessoa nos bastidores do telejornal.

Nas redes sociais, o erro técnico não passou despercebido, gerando comentários entre os internautas. "Vazou o áudio da moça do tempo: 'Deu para ver?", contou um usuário do Twitter. "'Eita', que vazou o áudio da mulher da previsão do tempo", concordou outro. "Não deu para ouvir, mas deu para ver", brincou uma terceira.

