Érico Brás é um dos apresentadores do Glô na Rua - Ronald Santos Cruz / Divulgação

Érico Brás é um dos apresentadores do Glô na RuaRonald Santos Cruz / Divulgação

Publicado 18/02/2023 05:00

Rio - Imagina poder unir a paixão pelo Carnaval com o amor pelo trabalho. Érico Brás, de 43 anos, tem esse privilégio. Ele é um dos apresentadores do programa "Glô na Rua", da TV Globo, que estreia neste sábado, ao lado de Rita Batista, e vai ao ar até terça-feira, dia 21. Em entrevista ao DIA, o artista fala sobre a atração que vai mostrar a folia em vários estados brasileiros e celebra a parceria com a amiga baiana.

fotogaleria

"O programa é feito em um estúdio de São Paulo, onde eu fico com Rita. De lá, a gente chama os repórteres que estarão cobrindo os blocos de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Florianópolis, pra mostrar a festa. O programa vai ter brincadeiras, a gente vai mostrar as fantasias mais legais. Vai ser uma grande festa", adianta Érico, que comemora estar ao lado de Rita no vespertino. "Conheço ela de Salvador, é uma joia rara. Estou feliz de estarmos trabalhando juntos. Tem sido maravilhoso unir a amizade, o fato de sermos baianos, brasileiros e estarmos jogando juntos na preparação para o programa, nas reuniões".

Folião assumido, Érico se anima ao falar sobre a festa. "Carnaval é o mundo se acabando, eu amo, ainda mais que quando é ano bissexto e cai no meu aniversário, no dia 5 de março. Saio todo ano nos blocos do Olodum e Ilê Aiyê, em Salvador, desfilo há 12 pela Mangueira, no Rio de Janeiro. E, recentemente, descobri o Carnaval de Recife e vou te dizer: é uma das sete maravilhas do Universo", opina.

O apresentador ainda cita seus carnavais mais marcantes. "Todo o Carnaval pra mim é maravilhoso, mas tem três que são mais especiais. Um da minha infância do Ilê Aiyê, eu devia ter uns dois, três anos. O segundo foi uma gravação do filme 'Ó Pai, Ó' (2007), que foi feita 'dentro' do Carnaval de Salvador. Era muito doido porque as pessoas não reconheciam a gente no meio dos foliões. E o terceiro foi meu aniversário na Sapucaí, em 2019, no desfile da Mangueira. Teve o público da Sapucaí gritando meu nome, todo mundo batia palma. Foi emocionante".

Dose dupla na telinha

Além do 'Glô na Rua', os fãs de Érico também podem vê-lo no ar em 'Mar do Sertão', como o jornalista Eudoro Cidão. Afastado das novelas há seis anos, o ator elogia o folhetim de Mario Teixeira. "Mar do Sertão é um acontecimento, tem tempo que não temos uma novela das seis tão boa, tão gostosa se de ver. E a gente festejou tanto essa novela, a sensação que tenho é que a alegria da gente entrou na casa das pessoas", comenta ele.

Na reta final do folhetim, o ator adianta que seu personagem terá um final feliz. Após Casimiro (Lukete) pegar o buquê do casamento de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé), Érico entrega que o público pode esperar que Casimiro e Eudoro terminem a novela juntinhos. "Pode, pronto, já dei um spoiler. Chega", diverte-se.