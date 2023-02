Titi Muller comunicou saída do Multishow - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2023 19:57

Rio - Titi Müller anunciou nesta sexta-feira (17) a saída do Multishow após 10 anos trabalhando no canal. Em postagem nas redes, a apresentadora de 36 anos não descartou um retorno para futuros projetos na equipe do canal por assinatura do Grupo Globo.

"TEMOS! Depois de 10 anos de um casamento lindo, com fortes emoções e vínculos eternos, deixamos uma portinha entreaberta para abrir novas janelas nessa longa estrada da vida. Impossível marcar todas as pessoas que estiveram ao meu lado em tantos festivais, programas, aeroportos... Obrigada, @multishow por tudo até aqui, porque não é um tchau, e sim um até logo. 'O fim de uma viagem é apenas o começo de outra'", comunicou.

Titi Müller chegou ao Multishow em 2013 após ganhar notoriedade na MTV Brasil. No canal, apresentou nove temporadas do programa de viagens "Anota Aí" e integrou a equipe de cobertura de grandes festivais de música, entre eles, Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântida. Comandou o programa "A Eliminação", em que entrevistava os participantes que deixavam o "Big Brother Brasil", durante três temporadas.

Um trecho de sua participação na transmissão do Rock in Rio em 2019 viralizou ao brincar que "a galera está pedindo Anitta" enquanto o público do festival xingava e vaiava o ex-presidente da república Jair Bolsonaro.