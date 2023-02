Rafael de Luna recebe beijo surpresa de foliã durante transmissão - Reprodução / TV Guarapes

Publicado 19/02/2023 08:48 | Atualizado 19/02/2023 13:43

Rio - O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da Record TV, foi pego de surpresa por uma foliona neste sábado (18) durante cobertura ao vivo no bloco "Galo da Madrugada", em Recife. A mulher assediou o profissional e o beijou sem consentimento.



Ao ser questionada sobre o retorno das comemorações após a pandemia da covid-19, a mulher avisou que daria um beijo em Rodrigo. "Eu vou me jogar amanhã daquele jeito. Eu vou te beijar tanto", disse ela, que logo em seguida beijou o jornalista. "Essa daqui está preparada!", disse Rodrigo.



"A última vez que ela fez isso foi lá em João Gomes. Eu sou casado, mulher! Eu quase apanho quando chego em casa", lamentou o repórter em meio a risadas. Anteriormente, a entrevistada já havia beijado o repórter durante um show do João Gomes.