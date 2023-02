Dandara Mariana - Marcio Farias / Divulgalção

Publicado 26/02/2023 06:00

Rio - Dandara Mariana, de 34 anos, é um dos grandes destaques de "Travessia", da TV Globo, como a assessora de marketing Talita. Antenada às tendências, a personagem é uma das melhores funcionárias de Guerra (Humberto Martins). A atriz fala sobre sua preparação para a novela, comenta uma possível reviravolta da profissional na trama e aponta suas principais semelhanças com ela.

"Acho que eu e Talita nos esbarramos e nos encontramos no fato de sermos dedicadas e focadas. Cada uma no seu ofício", aponta a atriz. E se na trama a funcionária de Guerra (Humberto Martins) tem um faro apuradíssimo para descobrir as situações, na vida real a artista garante que não é bem assim. "Não. Nesse sentido, sou o oposto da Talita", diverte-se.

No folhetim de Gloria Perez, a assessora de marketing é uma verdadeira incógnita. É que ela, atenta a tudo, tem um ar misterioso. Questionada se há a possibilidade de a profissional se tornar uma grande vilã e gerar uma verdadeira reviravolta na novela, Dandara opina: "A gente nunca sabe a dimensão que nosso personagem pode chegar e esse é o maior barato de fazer uma obra aberta. "Amaria me surpreender com a Talita".

Ligada no metaverso, a personagem já sugeriu para o chefe a criação do tão desejado shopping em um ambiente virtual imersivo. Para saber mais sobre o assunto, Dandara precisou se dedicar. "Se preparar para um personagem é sempre prazeroso, aflitivo e desafiador. Se descobrir em outros aspectos e diante de novas situações é excitante. E estudar outros assuntos é enriquecedor. Assim como também a construção de um personagem é fascinante. Então, é sempre momento de muita dedicação onde os poros têm que estar abertos para que essa criação aconteça".

A atriz também não esconde sua felicidade em interpretar Talita. "Dar vida a Talita tem sido diferente de todas as experiências que já tinha tido por nunca ter vivido uma personagem tão burocrática e, ao mesmo tempo, tão antenada com o futuro e tão perspicaz com o que acontece no cotidiano da empresa do Guerra".

Crimes virtuais

"Travessia" traz à tona os avanços tecnológicos e suas consequências, como fake news e crimes virtuais. Apesar de ser usuária da internet, Dandara garante que nunca passou por uma experiência negativa na web. "Não. Nem imagino o transtorno que deve ser passar por situações como essas", frisa.

Amor e beleza

Entre o período de gravações e o agito do Carnaval, em que foi musa do Salgueiro, a artista curte alguns momentos de folga ao lado do amado, o ator e rapper Dhon. Discreta em relação à vida pessoal, Dandara é sucinta ao falar sobre o namoro de um ano dos dois meses. "Vai bem!", afirma aos risos. Linda, ela ainda conta que se considera uma pessoa vaidosa. "Sou. Gosto de me cuidar e me sentir bem com meu corpo e minha mente".