Diego Haidar passa sufoco na quadra da Imperatriz LeopoldinenseReprodução

Publicado 24/02/2023 09:46

Rio - O repórter Diego Haidar, da TV Globo, passou por uma saia justa durante uma reportagem ao vivo no "RJ1", nesta quinta-feira. O jornalista estava na quadra da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023, quando foi "sarrado" por um dos homens que interpretou o cachorro de Lampião no desfile da agremiação.

O animal foi interpretado pelo ator e bailarino Igor Arvelos. "Está avançando em mim esse cachorro, pelo amor de Deus! Epa, está fazendo o quê, o que é isso, cara? O horário não permite!", disse Diego Haidar, constrangido e aos risos. No Twitter, Diego brincou com a situação. "Mais um dia normal na vida deste repórter", escreveu.

A Imperatriz Leopoldinense foi a campeã do Carnaval 2023 com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira. Este é o nono título da escola.