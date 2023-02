Mel Maia revive personagem Nina/Rita, de Avenida Brasil - Mauricio Fidalgo / TV Globo

Publicado 25/02/2023 11:52

Rio - O 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, deste domingo, será embalado por músicas de novelas. Para entrar no clima, os jurados se vestem à caráter e homenageiam diversos personagens da teledramaturgia brasileira. O reforço especial do júri ficará por conta da atriz Mel Maia, a Guiga de 'Vai na Fé', que aparece caracterizada como Nina/Rita em sua versão adulta, personagem que viveu em 'Avenida Brasil' quando tinha apenas sete anos.

Taís Araujo relembra a ambiciosa e icônica Ellen, personagem que viveu em 'Cobras e Lagartos', novela de João Emanuel Carneiro, e fazia par romântico com Lázaro Ramos no papel de Foguinho. Taís se diverte ao relembrar a personagem 17 anos depois. "A Ellen é uma personagem que eu amo. É muito engraçado colocar uma fantasia no 'The Masked Singer Brasil'.Já Sabrina Sato aparecerá como a inesquecível Natasha, personagem de Claudia Ohana em 'Vamp', novela exibida nos anos 90. Na trama, em troca de ganhar fama como cantora, a protagonista vende sua alma para o terrível Vlad, vivido por Ney Latorraca e que será homenageado pelo jurado Eduardo Sterblitch no reality. "Qualquer coisa que me aproxime do Ney Latorraca, eu já estou feliz', afirma Edu.Mateus Solano homenageia um dos personagens mais enigmáticos de 'A Viagem', o Mascarado, interpretado por Breno Moroni. Na trama, ele se revela ser Adonay, que sofreu um grave acidente e acabou deformado. "Eu adorei o meu personagem e poder me fantasiar assim como os mascarados do programa. O Breno é um ator que emprestou a sua performance sem ninguém o reconhecer com uma máscara até o final da novela. Então, eu acho que tinha super a ver essa escolha com o programa".E a disputa está cada vez mais acirrada! No último domingo, foi a vez da dupla Romeu e Julieta ser desmascarada. E quem deu vida aos personagens foram os cantores Emanuelle Araújo e Tatau. Neste domingo, se apresentam Filtro de Barro, Coruja, Dinossauro, Abelha-Rainha, Galo, Capivara, DJ Vitória-Régia, Vovó Tartaruga e o trio Os Suculentos.