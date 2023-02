Manu Gavassi e Luísa Sonza performam ’Toxic’ de Britney Spears e recebem críticas na web - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2023 10:01

Rio - Manu Gavassi, de 30 anos e Luísa Sonza, de 24, soltaram a voz no palco do "Domingão", comandado por Luciano Huck, e acabaram recebendo críticas na web. Durante a atração, as cantoras decidiram performar o hit "Toxic", grande sucesso da norte-americana Britney Spears, mas o desempenho das duas não ganhou a aprovação dos internautas.

Na ocasião, as artistas inovaram no ritmo da música, transformando-o em algo mais próximo do jazz e sentaram-se ajoelhadas, uma ao lado da outra, para interpretar a canção. Nos comentários dos vídeos da performance, que circulam pelo Twitter, vários usuários aproveitaram para expor todo o seu descontentamento com o dueto entre Manu e Luísa.

"Que coisa horrível, meu Deus! Desliguei a televisão na mesma hora", afirmou um internauta. "Achei um show de horrores", alfinetou outra. "Não tinha nenhum amigo para avisar?", ironizou um terceiro. "Não ficou bom", opinou um usuário.

Apesar da enxurrada de críticas na rede social, as artistas também garantiram alguns elogios. "Eu amo esse cover que elas fazem da Britney", admitiu um fã. "Princesas do pop do Brasil enaltecendo a princesa do pop mundial", disse outra. "Amamos ver as lendas!", enalteceu um usuário.

