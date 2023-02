Márcia Aoki, viúva de Pelé, fala sobre a morte do Rei do Futebol - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/02/2023 10:18 | Atualizado 27/02/2023 10:28

Rio - Viúva de Pelé, Márcia Aoki, concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo, e falou pela primeira vez após a morte do ex-jogador, aos 82 anos, no ano passado, devido a complicações do câncer no cólon. Na entrevista, ela, que estava casada com o craque desde 2016, e vivia com ele em uma casa no Guarujá, no litoral de São Paulo, relembrou os últimos momentos ao lado do amado.

"É muito difícil dizer. Tenho memórias maravilhosas, tenho momentos de muitas saudades, de muita falta. E tenho momentos que são muito tristes. E têm momentos que eu sinto a força, a companhia dele. Eu sinto ele", confessou Márcia, bastante emocionada. "É muito difícil dizer. Tenho memórias maravilhosas, tenho momentos de muitas saudades, de muita falta. E tenho momentos que são muito tristes. E têm momentos que eu sinto a força, a companhia dele. Eu sinto ele", confessou Márcia, bastante emocionada.

O craque foi diagnosticado com câncer no cólon em 2021 e recebeu o apoio da mulher durante todo seu tratamento. "Eu não acredito que ele via como tratamento. Eu acredito que ele via como um momento que ele precisava enfrentar, como ele enfrentou várias crises. Essa era a essência dele. Se ele tinha um crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema. Ele pensava apenas que tinha que viver, o que tinha que ser feito da melhor forma possível. Ele tinha essa essência de vida imensa, uma energia muito grande. Acho que é isso que fez ele se tornar também o Pelé", explicou.



Aoki também falou sobre o amor de Pelé pelo futebol e como ele era em sua vida privada. "Ele assistia todos os jogos e comentava. Ele foi vivendo um relacionamento com muita cumplicidade, muita troca de amor e muita paz. Para ele era muito importante e o trabalho dele. Ser Pelé é parte dele, mas ele separava também. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender porque ele se chamava na terceira pessoa, o Edson e o Pelé. Dentro de casa era o Edson e para o mundo era o Pelé", concluiu a viúva.

Nesta segunda-feira, o ex-jogador será homenageado em Paris, na festa de premiação dos melhores jogadores do ano da Fifa. Márcia e seus familiares estarão presentes no evento.