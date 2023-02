Ivete Sangalo relembra traição de ex-namorado ao reencontrar Rosana no ’The Masked Singer’ - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/02/2023 13:19

Rio - Ivete Sangalo e os jurados do "The Masked Singer Brasil" descobriram, na tarde deste domingo, que os artistas por trás das "Suculentas" eram Sylvinho Blau-Blau, Rosana e Patrícia Marx. Na ocasião, a apresentadora não conteve a emoção ao reencontrar Rosana no palco do programa e chegou a relembrar que descobriu a traição de seu ex-namorado em um show da cantora.

"Calma, eu tenho que entender. Essa brincadeira não está boa para mim, não. Eu preciso falar como cantora, como uma deusa. Não estou acreditando que estou no palco com essas pessoas. Primeiro, vocês vão me dar licença, vou falar com Rosana", iniciou Ivete no momento em que se deslocou para ficar ao lado da artista. "Você é uma das maiores vozes que já escutei, uma das pessoas mais importantes para todos os cantores deste país!", enalteceu Veveta.

Em seguida, a apresentadora divertiu o público ao contar a situação inusitada que vivenciou em um show de Rosana, na Bahia. "Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado. Fui para um show seu em Feira de Santana. Eu tinha um namoradinho e peguei ele com outra em seu show. Juro por Deus", revelou, bem-humorada.

"E foi na hora que você estava cantando 'Como Uma Deusa'. Eu não sabia se sofria ou se ficava feliz. Eu já [era] uma mulher empoderada, e falei: 'Vou perder tempo com isso? Vou é curtir Rosana'", concluiu Ivete.

