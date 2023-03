Lívia La Gatto participa do Encontro, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Lívia La Gatto participa do Encontro, da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/02/2023 13:34 | Atualizado 28/02/2023 13:52

Rio - A humorista Lívia La Gatto participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta terça-feira, e falou sobre uma mensagem ameaçadora que recebeu do coach Thiago Schutz, após parodiar um vídeo em que critica homens que se posicionam contra a luta dos direitos das mulheres. Assustada, a influenciadora digital disse que registrou um boletim de ocorrência contra o escritor, que após o episódio ficou conhecido como "coach do Campari".



Na ocasião, Lívia mostrou a mensagem enviada por Thiago em sua redes social: "Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso processo ou bala. Você escolhe". A humorista, então, se manifestou sobre o caso no programa. "Nosso trabalho é parodiar o que está acontecendo, mostrar nossa opinião e nos defender com humor. Minha arma sempre foi o humor. Tudo que eu tenho é isso... De certa forma, fico contente de saber que o recado chegou em quem tinha que chegar. Minha arma ecoa e atinge muito mais do que a outra que foi proposta", afirmou.

Na sequência, a humorista destacou a gravidade da situação. "Fiquei com medo, porque obviamente acessa muitos gatilhos e fiquei chateada por me sentir intimidada", avaliou ela, que pediu uma medida protetiva contra Thiago. Lívia ainda comentou o vídeo publicado por Thiago dizendo-se inofensivo após a repercussão das ameaças. "Vamos silenciar esse discurso porque ele não cabe mais. Estamos em 2022, com recorde de feminicídio, e esse tipo de discurso só alimenta essa violência de masculinidades frágeis, homens que não tiveram saúde emocional. Não podemos ter medo de falar 'não'", finalizou.

Entenda o caso

Thiago Schutz deu o que falar nas redes sociais após um comentário feito por ele em um podcast viralizar. Na ocasião, o coach disse que recusou uma cerveja oferecida por uma mulher com quem saia porque já estava bebendo Campari. "A mulher tem muito essa coisa de tentar moldar o cara, colocar o cara debaixo dela. Mas não é na maldade. É como se fosse um teste realmente, né? Tipo assim: deixa eu ver o quanto esse cara segura a opinião dele".







Em sua rede social, Lívia publicou um paródia em que critica dos homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Mas, em nenhum momento, ela cita o nome de Thiago.







No entanto, recebeu uma mensagem ameaçadora dele. Depois que ela expôs o teor da mensagem, o influenciador digital fez mais de 10 ligações para ela pelo Instagram. Posteriormente, ela opinou: "O curioso caso do macho que ameaça uma mulher de morte e não sabe por que ela não atende".

Após o caso, Thiago se defendeu: "Vamos falar um pouco sobre como o Thiago se comunica, que acho que sempre foi um pouco mal interpretado. Então, eu sou um cara que eu uso muita gíria, eu falo muito palavrão. É a forma que eu me comunico, tá? Não tenho vergonha de falar dessa forma. Quando eu uso a palavra 'bala', não é no sentido literal. Para deixar isso bem claro para todo mundo".

"'Mete bala', 'mete marcha', 'soca o pau', 'vamo embora', no sentido de vamos resolver essa questão. Essa questão precisa ser resolvida. É processo ou bora, vamos de outra forma. Esse é um ponto importante. Na sequência, eu faço algumas ligações nas quais eu não fui atendido", completou.

