Gabriel Leone, que interpreta o bandido Pedro Dom, em cenas da série ’Dom’Divulgação

Publicado 01/03/2023 09:30 | Atualizado 01/03/2023 10:05

Rio - O trailer oficial e o novo cartaz da segunda temporada da série brasileira "Dom" foi divulgado pelo Prime Video nesta terça-feira. Estrelada por Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar, a produção estreia no dia 17 de março em mais de 240 países e territórios. A obra é inspirada na vida de Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom, um jovem de classe média que, após usar cocaína, começou a assaltar para sustentar o vício. Ele foi morto pela polícia aos 23 anos, em 2005. A série teve como base o livro escrito por Luiz Victor Dantas Lomba, pai de Pedro Dom.

Com cortes rápidos e repleto de ação, o trailer traz os personagens principais da série em uma verdadeira guerra, que envolve a fuga do protagonista e uma volta ao passado. Ao mesmo tempo, o pai de Dom descobre segredos e precisa criar uma nova identidade.



Nos episódios da nova temporada, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Com a criminalidade por todos os lados, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver a este inferno. No passado, o jovem Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, assim como seu filho, precisa fugir antes que seja tarde. Isolado em uma missão na Amazônia, ele também assume uma nova identidade para conseguir se infiltrar entre os locais.



Entre os dias 3 e 17 de março a primeira temporada de Dom estará aberta também para quem não é membro prime, no Prime Video.