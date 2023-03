Gabriela Spanic, atriz de ’A Usurpadora’ - Reprodução / Instagram

Rio - Gabriela Spanic, de 49 anos, usou as redes sociais para dar apoio aos internautas que pediram sua participação na novela "Vai na Fé", da TV Globo. A campanha começou quando a atriz venezuelana teve seu nome citado por Renata Sorrah, que interpreta a personagem Wilma, em um dos capítulos da trama.

"Muito obrigada a grande atriz Renata Sorrah, uma das maiores vilãs da televisão brasileira, por me citar na novela 'Vai na Fé', da TV Globo. Agradeço também à autora Rosane Svartman, é muito bom receber esse reconhecimento e uma grande honra para mim como atriz! Eu amo vocês, Brasil, obrigada por tanto!", disse Gabriela em um vídeo publicado no Instagram.

Logo depois, Rosane Svartman, autora do folhetim das 19h, aproveitou para repostar a publicação da atriz no Twitter e afirmou: "Que incrível! Seria um sonho essa participação". A artista, por sua vez, respondeu: "Muito obrigada! Eu iria amar!".

Na cena de "Vai na Fé", Wilma (Renata Sorrah) estava conversando com Vitinho (Luis Lobianco), quando citou as personagens Paola e Paulina, interpretadas por Gabriela Spanic em "A Usurpadora". "Foi quando eu tentei carreira no México. O papel era meu. Mas aquela usurpadora da Gabriela Spanic me deu uma rasteira, puxou o meu tapete", disse a personagem na ocasião.

