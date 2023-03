MC Guimê ganhou o poder supremo ao atender o big fone - Reprodução/Globo

Publicado 02/03/2023 15:00

Rio - Com reviravoltas emocionantes entre os dias 23 e 28 de fevereiro, a semana turbo obteve o melhor resultado semanal (de quinta a terça-feira) do "BBB 23". No dia 23, quando houve toque do Big Fone, prova do líder, formação de paredão e uso do Poder Supremo, o reality registrou a melhor audiência às quintas-feiras em São Paulo, com 21 pontos e 41% de participação. No Rio de Janeiro foram 25 pontos de audiência e 45% de participação na data.

No Painel Nacional de Televisão, a média desta semana foi de 20 pontos de audiência e 42% de participação. Em São Paulo, o programa registrou 20 pontos de audiência e 40% de participação. Houve recorde de participação tanto no PNT, quanto em São Paulo, considerando o mesmo recorte de tempo. No Rio de Janeiro, o programa registrou a mesma audiência da 4ª semana da temporada: 22 pontos e 43% de participação.



A semana turbo também teve o melhor resultado semanal de quinta a terça desta edição em Porto Alegre, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Recife e Salvador. A média do alcance diário do período foi a maior da edição no PNT, com 64,7 milhões de espectadores a cada dia de programa.



Além disso, somente na semana turbo, o programa esteve por 172h nos Trending Topics Mundiais, com 56 termos relacionados ao BBB. Tópicos relativos ao reality permaneceram por 1086h em evidência nos TT’s Brasil, com 222 termos elencados. No Google, foram mais de 3,6 milhões de buscas na semana. “Enquete BBB”, “BBB” e “Gshow Votação BBB 23” estiveram entre os termos mais procurados pelos fãs.