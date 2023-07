Priscila Fantin e Rolon Hon vencem a Dança dos Famosos - João Miguel Jr / TV Globo

Publicado 04/07/2023 06:00 | Atualizado 04/07/2023 08:12

Rio - Priscila Fantin, de 40 anos, é a grande vencedora da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo. A atriz e seu professor Rolon Ho brilharam ao som de tango e samba, se consagraram os campeões desta temporada e conquistaram um carro 0 km, cada um, além do tão sonhado troféu. Carla Diaz e Rafa Kalimann ficaram com o segundo e terceiro lugar desta edição, respectivamente.

"A ficha ainda não caiu, parece um sonho. Fiquei muito feliz com a trajetória porque possibilitou que eu dançasse todos os estilos. E eu estava aqui para aprender mesmo, entregue e com o corpo totalmente disponível para tudo o que viesse... Saio com bagagem e repertório não só físico – de ter aprendido as danças em si – e artístico, mas também um emocional muito forte. A dança mexe muito com o nosso interior. E por se tratar de uma competição, há uma pressão de quando você está no último lugar. Essa montanha russa, longe de casa e da família, e com uma obra acontecendo (risos), foi muito aprendizado. O que mais fica para mim é o acreditar em mim mesma e vou continuar a dançar", comemora a campeã.



A trajetória de Priscila e Rolon foi cheia de reviravoltas, incluindo duas repescagens e 13 apresentações. A artista ainda precisou lidar com a paniculite mesentérica, uma doença rara que provoca a inflamação do intestino, durante a competição. Ela, no entanto, se manteve firme e forte na competição.

"É uma loucura! A gente precisa ficar muito concentrado. Era, normalmente, duas horas de ensaio por dia, isso durante quatro ou cinco dias na semana. É muito pouco tempo para a gente conseguir assimilar tanta coisa. Eu entro focada em tudo o que eu me proponho a fazer. Quando é um desafio para mim, eu me jogo de corpo e alma. Eu querendo superar as minhas limitações, meus desafios internos, eu tenho várias coisas dentro de mim para vencer que a competição fala sobre mim mesma", disse ela, em entrevista ao "Encontro", nesta segunda-feira.

Após tanta superação e o nervosismo de se apresentar ao vivo, a atriz vibra com sua passagem pelo quadro e o carinho que tem recebido do público. "Foram quatro meses de uma rotina muito intensa. Não realizei que já acabou, que foi como foi...Dessa vez, foi ao vivo, a gente dançou, já teve o resultado final, o programa acabou e ainda não estou sabendo lidar com isso. Fiquei a madrugada toda acordada praticamente. Recebi muitas mensagens, estou muito emocionada, muito feliz com a abrangência disso tudo. A vitória é por ter trilhado um caminho do bem, certo. Isso que vale a pena na vida", afirmou.

Ainda na atração, Priscila disse que a distância do filho, já que ela mora em São Paulo com a família e precisou se mudar temporariamente para o Rio de Janeiro durante a competição, foi um dos grandes desafios que precisou enfrentar nos últimos meses. O apoio do marido, Bruno Lopes, foi de tamanha importância nesta fase.

"A gente mora em São Paulo, então, quando eu recebi o convite, a gente estava em obra lá, nosso filho estudando lá, era um dia a dia de muita coisa acontecendo na nossa vida. Então, eu me ausentar disso, foi uma questão para mim. Ficar longe do meu filho, longe dele, eu não sabia como eu lidaria com isso e o Bruno me deu muito suporte, me acalmou, ele tem um apoio emocional muito grande na minha vida. Ele tem essa importância de eu ter conseguido encontrar essa força dentro de mim".

Memes de Paolla Oliveira

No júri artístico, Paolla Oliveira também roubou a cena durante o quadro "A Dança dos Famosos". É que a atriz protagonizou caras e bocas ao reagir às avaliações dos outros jurados, em especial as do bailarino Carlinhos de Jesus. No Instagram Stories, a namorada de Diogo Nogueira se divertiu com as brincadeiras dos internautas. "Tão dizendo que eu já sou rainha dos memes e eu não consigo entender isso, sou uma pessoa concentrada, que presta atenção nos comentários. Só porque eu faço uma careta ou outra? Não compreendo isso, adoro, mas não compreendo", disse.

Ela também compartilhou um clique abraçadinha com Carlinhos de Jesus e esclareceu: "Ele sabe tudo e eu represento vocês na torcida pelos competidores". Além dos dois, Vitória Strada, Ana Botafogo e Zebrinha também avaliara os participantes neste domingo.