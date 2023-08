Sônia Bridi na coletiva de imprensa dos 50 anos do ’Fantástico’ - Globo/Estevam Avellar

Publicado 06/08/2023 07:00

Rio - A repórter Sônia Bridi é a responsável por uma reportagem especial do quadro "A Jornada da Vida", que vai dar início às comemorações pelos 50 anos do "Fantástico", a partir deste domingo. Em entrevista coletiva para anunciar as novidades da atração, Sônia contou que os telespectadores vão conferir uma matéria emocionante e com lindas imagens sobre o Pantanal, e como ele vem conseguindo se recuperar após as queimadas.

"A gente tem um quadro que tem cinco temporadas, que se chama 'A Jornada da Vida', e que foi pensado quando o 'Fantástico' fez 40 anos. Acabou saindo depois. Nesse quadro, a gente mostra lugares, e tem a ver com biodiversidade, evolução, as civilizações... Para esse especial, a gente foi para o Pantanal. O Pantanal passou por um período muito difícil, quatro anos de seca, mais de 25% do bioma foi queimado em 2019, 2020 e 2021. Com isso, a gente naturalmente pensou: 'acabou o Pantanal'. Mas agora teve uma cheia grande e a gente viu coisas incríveis", iniciou a jornalista.

"A gente viu a vida voltando com o pulso das águas lá no Pantanal e ao mesmo tempo identificou todas as ameaças que tentam interromper essa jornada da biodiversidade. É a primeira vez que o 'Jornada da Vida' tem um episódio 100% nacional. As imagens são lindas. É uma matéria de muita esperança. Identifica muitos problemas, mas mostra que é possível. Se a gente consegue, uma mulher com meia dúzia de estudantes, salvar a arara azul da extinção, a gente pode fazer coisas incríveis. Então eu acho que acima de tudo é uma reportagem sobre o esforço pela vida e a esperança que dá de ver as coisas certas sendo feitas", disse Sônia, fazendo referência a bióloga brasileira Neiva Guedes, que salvou as araras azuis da extinção e entrou para o Hall da Fama das Mulheres Cientistas da ONU.

Questionada se ainda se emociona depois de tanto tempo trabalhando com temas sensíveis, Sônia Bridi disse que sim. "Ah, eu choro", falou, emocionada. A jornalista também contou algumas surpresas que tiveram durante as gravações.

"Olha, nessa matéria, a gente passou nove dias intensos, acordávamos às 5h, ao nascer do sol, gravamos o dia inteiro, faz imagem de onça, tamanduá... No último dia quando a gente estava subindo o rio Paraguai, voltando pra Corumbá, chegou um momento em que o pessoal começou a guardar o equipamento e eu falei 'faltou aquele take das árvores que morreram por causa da queimada'. Aí baixa a velocidade do barco, tinha aquelas árvores assim, e uma onça em cima da árvore. Uma imagem muito simbólica, a onça lá em cima deitadona, bem folgada".

Sônia Bridi já está no Show da Vida há vários anos e revelou qual é a primeira lembrança que tem da revista eletrônica. "Exclusiva do 'Fantástico' tem pouco tempo. São 13 anos. Mas a minha primeira participação no programa tem 30 anos", revelou.

"A minha primeira lembrança do 'Fantástico'... Eu não sei dizer qual é a primeira, mas a mais forte que eu tenho é a voz do Hélio Costa. O Hélio Costa fazia as reportagens, as grandes reportagens do 'Fantástico', de ciência, novas descobertas, espaço, a imagem dentro do útero da mãe, o espermatozoide fertilizando o óvulo e tal. Essas reportagens do Hélio Costa pra mim sempre foram as que eu via e dizia 'eu quero fazer isso da minha vida'", afirmou.