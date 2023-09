Em conversa com Yuri, Nathalia Valente fala sobre Rachel - Reprodução de vídeo / Playplus

Publicado 24/09/2023 12:31 | Atualizado 24/09/2023 12:32

Rio - Nathalia Valente, de 20 anos, voltou a criticar Rachel Sheherazade, na manhã deste domingo, em "A Fazenda 15", da Record TV. Em conversa com Yuri Meirelles, durante os tratos dos animais, a influenciadora digital considerou o jeito da apresentadora falar cínico e ainda comentou que 'falta sal' nela.

"Não gosto de gente cínica... O jeito que ela fala é cínico. Não sei explicar, não consigo. Muito 'gratiluz', 'gratidão'. Entendeu?", disse Nathalia. "Constantemente, falta mais tipos de sentimentos ali, né?", comentou Yuri. "Falta mais alguma coisa, um sal nela. Está falando muito sal. Não gosto, é muito fofinha. Gente que é muito fofinha, nunca é fofinha", concluiu a jovem.

Durante a noite deste sábado, a influenciadora já tinha falado sobre Rachel com seu affair. "Não gosto de gente sonsa, que se faz de sonsa. Nossa, que raiva que me dá", afirmou ela, que completou: "Você gosta dela, né? Esqueci". "Ela não fez nada para mim. O único que não estou me dando bem mesmo hoje em dia é com o André", explicou o modelo.

nathalia falando que a rachel é cínica, não gosta do jeito dela, e que ela é sem sal ALGUÉM AVISA POR DEUSSSS #Afazenda15 pic.twitter.com/Sb8LxdauuV — barbie #AFazenda15 (@barbiecomentaa) September 24, 2023