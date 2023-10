Jaquelline Grohalski e Kally falam sobre formação da roça - Reprodução de vídeo

Publicado 10/10/2023 13:02 | Atualizado 10/10/2023 15:29

Rio - Fazendeira da semana, Jaquelline Grohalski já definiu seu alvo para a roça, que será formada na noite desta terça-feira, em "A Fazenda 15", da Record TV. Em conversa com Kally Fonseca, nesta madrugada, a ex-BBB disse que pretende indicar Cariúcha para a berlinda.

"Vai botar a Cariúcha?", perguntou a apresentadora. Jaque confirmou: "Vou". "Mas por você ou pelo Lucas?", quis saber Kally. "Por mim. Fui eu que falei para ele. Ele ficou feliz, é claro, mas não esqueci do que ela fez comigo e do jeito que ela fala com as pessoas. Não gosto também do que jeito que ela falou comigo na festa", explicou a ex-BBB.

Em seguida, ela ainda enumerou suas opções de voto e comentou a decisão de indicar a funkeira. "Minhas opções eram Yuri, Cariúcha e Jenny, sempre foram minhas três opções. Mas não tem como colocar a Jennifer agora, porque tenho que colocar alguém que eu acho que vá sair. Como diz o Yuri que não foi ele que fez aquilo lá, e meu motivo maior era votar nele por conta do que ele fez".

Jaquelline continuou: "Como ela (Cariúcha) assumiu a culpa, não tem como, ficou algo a mais mesmo. Ela falou no dia que a Rachel (Sheherazade) escolheu o Cezar (Black) para fazer a prova, não foi ela que escolheu, fui eu. Eu que falei para ela no sofá. Quando ela escolheu o Black, a Cariúcha estava (falando) 'escolheu por causa da cor'".

Após Kally dizer que não sabia desta situação, a ex-BBB disparou: "Ela quis dizer que a Rachel escolheu o menino para fazer a prova do fazendeiro naquele dia por conta da cor... Desde aquele dia, eu vi que ela queria levantar algumas pautas, não só comigo, mas com outras pessoas, de racismo", afirmou Jaque.