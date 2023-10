Cariúcha, Márcia Fu, Shayan, Yuri Meirelles estão na roça - Reprodução de vídeo/ PlayPlus

Publicado 11/10/2023 09:32 | Atualizado 11/10/2023 09:46

Rio - Cheia de reviravoltas, a terceira formação de roça de "A Fazenda 15", da Record TV, aconteceu nesta terça-feira. Cariúcha, Márcia Fu, Shayan e Yuri Meirelles estão na berlinda. No entanto, um deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, que será realizada na noite desta quarta. O único que não poderá participar da dinâmica é Shayan, que foi vetado por Yuri.

A formação da roça começou com o Poder da Chama Branca, que imunizou Lucas e permitiu que ele imunizasse mais alguém. A escolhida foi Rachel Sheherazade. Logo depois, a Fazendeira da semana, Jaquelline Grohalski, mandou Cariúcha para roça. "O meu voto mudou referente à dinâmica de ontem. Queria deixar claro que meu foco não é destruir nenhum grupo. Eu vou jogar com meu coração. Ela já votou em mim na semana passada. Não concordo muitas vezes com o jogo dela", afirmou.

Com oito votos, Márcia Fu foi a mais votada pelos peões da sede. Rachel, que recebeu o pergaminho laranja de Lucas, pode escolher dois participantes que não estavam na roça para serem alvos de uma nova votação. A apresentadora optou por Yuri e Simioni. Com 11 votos, o modelo foi para a roça. Com isso, ele vetou Shayan da prova do fazendeiro.