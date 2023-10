Débora Ozório arrasa em cenas de Terra e Paixão e recebe elogios - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/10/2023 12:09 | Atualizado 11/10/2023 14:36

Rio - Débora Ozório protagonizou grandes cenas em "Terra e Paixão", da TV Globo, noite desta terça-feira, e recebeu vários elogios dos internautas. No folhetim de Walcyr Carrasco, Petra, interpretada pela atriz, se descontrolou após flagrar Hélio (Rafa Vitti) na cama com Graciara (Natália Dal Molin).

fotogaleria

Revoltada, a filha de Antônio La Selva (Tony Ramos), que não sabe que a situação foi armada pela mãe, Irene (Gloria Pires), destruiu o carro do engenheiro com uma barra de ferro e não quis saber das explicações do amado.

O público vibrou com a sequência e exaltou a atuação de Débora nas redes sociais. "Débora Ozório é muito boa, cara, eu fico no chão com as cenas da Petra", afirmou um usuário do Twitter. "A Débora Ozório entregando um show de atuação, ela é incrível! Transmitiu toda emoção da Petra", disse outra pessoa. "Débora Ozório merece o mundo! Que atriz mais maravilhosa!", comentou mais um telespectador.

Confira:

A Débora Ozório entregando um show de atuação, ela é incrível! Transmitiu toda emoção da Petra — ju (@tarlostar) October 11, 2023

QUE ATUAÇÃO IMPECÁVEL DA DÉBORA OZÓRIO!!! É ISSO O QUE QUEREMOOOOS QUEBRA TUDO PETRA#TerraePaixao — Luana (@Luh_Bach) October 11, 2023

Debora Ozorio, merece o mundo! Que atriz mais maravilhosa!#TerraePaixão #Petra — João Paulo Santana (@jpssantana) October 11, 2023

O surto da Petra e o show da Debora Ozório. #TerraEPaixão pic.twitter.com/i0cxWUgNKC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 11, 2023

Débora Ozório mais uma vez GIGANTE! #TerraEPaixão pic.twitter.com/6nMHm1vH40 — cadeha da Petra (@vdevertreta) October 11, 2023