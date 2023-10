Jean Paulo Campos relembra corrida de quadriciclo com Maisa e Larissa Manoela que deu errado - Reprodução/GNT

Jean Paulo Campos relembra corrida de quadriciclo com Maisa e Larissa Manoela que deu erradoReprodução/GNT

Publicado 11/10/2023 13:36

Rio - Jean Paulo Campos, de 20 anos, relembrou o período em que conviveu com Maisa Silva, de 21, e Larissa Manoela, 22, quando o trio contracenava na novela mirim "Carrossel", do SBT. Em participação no "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, nesta terça-feira, o ator falou sobre uma viagem que o elenco fez ao Sul do Brasil, quando tinha 9 anos, para se apresentar em um show com as músicas do folhetim.

Na ocasião, os artistas e seus responsáveis ficaram hospedados em um hotel fazenda com diversas atividades especiais. Não demorou para Jean, Maisa e Larissa notarem os quadriciclos motorizados que estavam disponíveis, apenas para os hóspedes adultos, e decidirem se aventurar com os veículos.

"Quando eu vi, já estava a Larissa Manoela e a Maísa em um quadriciclo. Eu e o Matheus Ueta, que fazia o Kokimoto, na (minha) garupa", contou o ator, que esteve no ar recentemente como o estudante Yuri, de "Vai na Fé", na Globo. "A gente começou a acelerar um pouquinho mais", continuou ele, que foi o responsável por propor um "racha" aos colegas de elenco.

"Meti marcha no quadriciclo. Até que eu olho pra frente e tem uma vala. Um super buraco! Eu passei nessa vala, o quadriciclo voou e eu vi o Sul como nunca. Foi tranquilamente na minha mente uns 15 segundos no ar. Quando eu vi eu já estava na água, porque era do lado do lago. Caímos com o quadriciclo dentro do lago", relatou ele.

Apesar de não terem se ferido, Jean e Matheus levaram uma bronca séria dos pais, enquanto Larissa e Maisa saíram de fininho, deixando os amigos levarem toda a culpa pelo rolê cheio de adrenalina. "Elas estavam lá, mas deixaram o quadriciclo lá longe. Ninguém deve ter prestado a atenção!", completou o ator.

