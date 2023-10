Roberto (Cassio Gabus Mendes) oferece dinheiro a Mário (Lázaro Ramos) - Divulgação / TV Globo

Roberto (Cassio Gabus Mendes) oferece dinheiro a Mário (Lázaro Ramos)Divulgação / TV Globo

Publicado 11/10/2023 16:37

Rio - Roberto (Cassio Gabus Mendes) vai oferecer dinheiro a Mário (Lázaro Ramos) para que o detetive desista de investigar a identidade da amante de Átila (Sergio Guizé). As cenas previstas para irem ao ar, nesta quarta-feira, em "Elas por Elas", da TV Globo.

O advogado vai até a casa de Mário com um maleta e explica que o irmão de Taís (késia) só precisa fingir por mais um tempo que continua investigando o caso e depois dizer à Lara (Deborah Secco) que não conseguiu descobrir nada. Mário não aceita a proposta e ainda afirma que Lara vai ficar muito decepcionada quando souber que Roberto está tentando enganá-la. O advogado fica aflito e implora que Mário não conte nada a ela.



Natália questiona Jonas sobre Bruno

No capítulo desta quarta-feira, Natália (Mariana Santos) vai procurar Jonas (Mateus Solano) após se lembrar que ele e Bruno (Luan Argollo) brigaram no dia em que o irmão dela morreu. Ela questionará o motivo do desentendimento, e Jonas explica que viu Bruno agarrando Adriana (Mari Oliveira/Thalita Carauta) à força. Questionado se nunca gostou de Bruno, e o marido de Helena (Isabel Teixeira) responderá que Bruno é quem não gostava de ninguém – e que a recíproca era verdadeira.