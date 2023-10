Natuza Nery admitiu desempenho ruim na escola em participação no 'Portugal Show' - Reprodução/Multishow

Natuza Nery admitiu desempenho ruim na escola em participação no 'Portugal Show'Reprodução/Multishow

Publicado 26/10/2023 10:41 | Atualizado 26/10/2023 10:41

Rio - A jornalista Natuza Nery, de 46 anos, relembrou a época de estudante e confessou que não era boa aluna. A comentarista de política da GloboNews participou do "Portugal Show", apresentado por Rafael Portugal no Multishow, nesta quarta-feira (24), e revelou já ter sido reprovada duas vezes na escola.

"Eu era péssima aluna. Eu era a aluna que repetia de ano, repeti duas vezes. Repeti a primeira série, já estreei repetindo", contou a apresentadora. "Acho até uma coragem repetir alguém no primeiro ano", reagiu o apresentador da atração. Natuza ainda falou sobre a reprovação na quinta série: "Fui para a escola, tinha uma lista na parede dos repetentes e o meu nome estava lá".

Além disso, a jornalista também foi sincera e confessou já ter colado em provas da escola: "Eu estou tranquila pois já contei isso para o meu filho de 14 anos. Eram outros tempos. E aí, eu sentava atrás do aluno mais inteligente, tinha um pouco de ousadia e trocava a prova", admitiu Nery, que já foi uma das "Meninas do Jô", grupo de jornalistas que comentavam notícia de política no "Programa do Jô", na TV Globo.