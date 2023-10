Ana Maria Braga comemora 24 anos do 'Mais Você' - Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga comemora 24 anos do 'Mais Você'Reprodução/TV Globo

Publicado 26/10/2023 12:45

Rio - O "Mais Você" completou 24 anos no ar, na TV Globo, e Ana Maria Braga não deixou a data passar despercebida. Nesta quinta-feira (26), a apresentadora surgiu em clima de celebração com um especial pelo aniversário da atração e se emocionou ao rever a primeira vinheta do programa matinal, que estreou em outubro de 1999.

fotogaleria

"Escutar a primeira vinheta, de 1999, dá um nó na garganta. Eu lembro tanto, porque tinha um monte de gente envolvida para o programa entrar o ar. (...) Os diretores da Globo estavam muito assustados porque veio uma moça com os cabelos esquisitos, umas luvas... E estava no contrato que eu queria fazer ao vivo e não tinha programa de variedades na época ao vivo, só o Faustão e o jornalismo. E como abre a câmera para uma pessoa que eles não conhecem direito e ainda fala com um papagaio?", relembrou.

Além disso, a comunicadora também fez questão de homenagear Tom Veiga, que deu vida ao Louro José por 23 anos. O intérprete do papagaio faleceu em novembro de 2020 devido a um acidente vascular cerebral (AVC) em decorrência de um aneurisma. "Sem ele teria sido diferente, ele foi uma alegria nessa história, ele faz muita falta. Ele é parte fundamental da nossa história. E agora estou aqui com seu neto para garantir a linhagem", disse Ana Maria, se referindo ao Louro Mané, que a acompanha atualmente.

O aniversário do "Mais Você" foi comemorado na cobertura do Estúdios Globo, em São Paulo, com direito a show do cantor Ferrugem e "Parabéns Pra Você" cantado por toda a equipe que produz a atração.

Confira:

Ana Maria: "Tom Veiga, meu amado. Ele foi uma alegria infinda nessa história. Ele foi uma parte fundamental nessa história" #MaisVocê pic.twitter.com/X2IRptmDs4 — TV Globo (@tvglobo) October 26, 2023