Danilo Gentili - reprodução internet

Publicado 26/10/2023 14:49

Rio - Danilo Gentili, de 44 anos, revelou ter sido diagnosticado com o transtorno do espectro autista. A informação foi divulgada pelo próprio apresentador, na noite desta quarta-feira (25), durante o "The Noite", no SBT. A jornalista e humorista Amanda Ramalho, de 37, foi a convidada do programa, e falava sobre o diagnóstico tardio que recebeu de autismo quando o comediante contou sua experiência pela primeira vez.

"Sabia que eu também fui (diagnosticado)? Tem um ano e pouco, eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se eu sou autista não quero saber, já sou assim e já era", declarou ele.

Na sequência, Amanda citou algumas de suas características e Danilo afirmou que se identificava com a jornalista. "É pesado tentar ter a vida social que precisa ter", disse o apresentador sobre as dificuldades com socialização. "Você está ironizando?", questionou Amanda, ao que Gentili negou.