Rodrigo Bocardi pede para encerrar o Bom Dia SP com a imagem de Yuri AlbertoReprodução

Publicado 27/10/2023 08:41

Rio - O jornalista Rodrigo Bocardi, que comanda o "Bom Dia SP", se empolgou com a imagem do jogador de futebol Yuri Alberto ao falar sobre a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no noticiário desta quinta-feira.

Tudo começou quando a imagem do atleta foi exibida no fim do quadro de esportes do noticiário. Yuri apareceu com o short para cima e parte do bumbum exposto. "Você gostou, Sabina, dessa imagem?", perguntou Rodrigo Bocardi para a colega. "Não vi, estou apurando aqui", brincou a jornalista.

"Se pega essa cara da Sabina, hein? Ainda bem que não cortaram pra ela. Se escondeu, por quê?", perguntou Bocardi. "Ela está entrando nas redes do Yuri Alberto, deve ser isso", brincou o apresentador Alessandro Jobar, que também estava no estúdio.

No entanto, no fim do "Bom Dia SP", Bocardi brincou: "A gente te entende, Sabina, também estamos apurando". Ele ainda pediu para tirarem a imagem do trânsito e encerrarem o programa com a imagem de Yuri Alberto.

"Ah, gente, vocês querem mostrar trânsito no encerramento do Bom dia São Paulo? Volta com a imagem do Yuri Alberto pra gente encerrar esse Bom Dia São Paulo. Ninguém merece Marginal. Volta com Yuri Alberto? Aí, sim, hein!", finalizou o jornalista.