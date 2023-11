No ’Domingão’, Belo anuncia turnê com o Soweto - CJ Toskano / TV Globo

No ’Domingão’, Belo anuncia turnê com o SowetoCJ Toskano / TV Globo

Publicado 06/11/2023 07:25

Rio - Belo, de 49 anos, se apresentou ao lado do Soweto no "Domingão com Huck", da TV Globo, e anunciou que fará uma turnê de reencontro com o grupo, sucesso nos anos 90, para comemorar os 30 anos de carreira. O cantor, que era vocalista da banda, afirmou que os shows acontecerão em todo o país.

"Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa (dos anos) 90, né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. O Thiaguinho canta tanta coisa do Soweto, a Ludmilla canta tanta coisa do Soweto", explicou.



Luciano Huck, então, quis saber: "Vocês vão rodar o Brasil?". O cantor confirmou: "Vamos rodar o Brasil inteiro. São 30 shows. Vamos fazer todas as capitais". No programa, o grupo cantou os hits "Farol das Estrelas", "Refém do Coração" e "Momentos".

O anúncio da turnê do Soweto empolgou os fãs. "É real, o Soweto vai fazer turnê de 30 anos. Belo eu não estou preparada", comentou um internauta. "Belo voltou pro Soweto. Que isso, é demais o meu coração", afirmou outro. "O Belo de volta no Soweto... Está até difícil acreditar. Mas é verdade....eu vivi pra ver isso!", reagiu uma terceira pessoa.

Os usuários do X, antigo Twitter, também brincaram sobre o retorno do grupo após Belo quitar uma dívida milionária com Denilson em agosto deste ano. A disputa judicial começou quando Denílson gerenciava a banda. Em 2000, Belo, que integrava o grupo desde 1993, deixou a banda para iniciar a carreira solo e o ex-jogador de futebol processou o cantor por quebra de contrato .

"Belo pagou a dívida e teve que reunir o Soweto porque o dinheiro acabou. Obrigado por tudo Denilson", disse um. "Só bastou o Belo paga a dívida para o Soweto voltar. Mais um show pra sofrer", opinou outro.

