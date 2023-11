Arthur Abrantes errou a pergunta do milhão em quadro do 'Domingão' - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/11/2023 14:46

Rio - O "Domingão com o Huck" foi marcado por fortes emoções com o quadro "Quem Quer Ser Um Milionário". O mineiro Arthur Abrantes, de 26 anos, participou do programa, chegando até à rodada final, com pergunta que valia o prêmio máximo de R$ 1 milhão. No entanto, o rapaz deu uma resposta incorreta para a última questão, levando para casa uma bolada de R$ 300 mil e sendo ovacionado pela plateia e por Luciano Huck ao deixar a atração.

Primeiro brasileiro negro a se formar na prestigiada Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, Arthur pediu a ajuda da plateia após receber a famosa Pergunta do Milhão, que questionava quais cidades foram fundadas na data 21 de abril. A audiência apontou a opção "b", Brasília e Roma, mas o cientista preferiu apostar na alternativa "c", Brasília e Barcelona.

A resposta escolhida pelo público estava correta e o mineiro acabou se despedindo do prêmio final. Com o erro de Arthur, o recorde do "Quem Quer Ser Um Milionário" segue pertencendo ao professor carioca Rafael Cunha, que esteve na atração em 2021 e escolheu deixar o programa com R$ 500 mil no bolso.

Atualmente, Arthur trabalha em uma startup sediada em Los Angeles, nos EUA, mas revelou que pretende usar o dinheiro que conquistou no programa para abrir seu próprio negócio. Antes de encerrar sua participação, o jovem deixou um conselho para os mais novos: "A mensagem é: dá o primeiro passo. A gente que vem do interior, da escola pública, tem tendência de não acreditar em si mesmo", refletiu. "Me use como referência. Tem que estudar, trabalhar. Não é mágica. Estudei mais de 9 mil fatos. Se fosse ano passado, teria passado vergonha. É trabalho e continuar acreditando em você", declarou.

Nas redes sociais, o mineiro recebeu diversos elogios de famosos e anônimos, que celebraram sua trajetória. "O garoto é um espetáculo", escreveu Galvão Bueno, nos comentários de uma postagem no Instagram. "Mas você acredita? A única que eu sabia era Roma. Me deu desespero!!!", acrescentou o narrador esportivo. "Deu show!", disse Carol Peixinho. "Que pena ele não acertou. Mas mostrou que é muito inteligente e mereceu ter ido tão longe!", comentou um internauta.