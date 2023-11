Selton Mello participa do Fantástico - Reprodução

Publicado 27/11/2023 09:47

Rio - O ator Selton Mello comemora seus 40 anos de carreira com o lançamento do livro-memória "Eu me lembro", em que responde perguntas de 40 pessoas que marcaram sua trajetória. O artista de 50 anos de idade revelou ao "Fantástico", da TV Globo, que a mãe sofre de Alzheimer e desabafou sobre o medo de também desenvolver a doença. Por isso, ele está tentando preservar suas lembranças.

"Tem uma passagem do livro que acho emblemática. Começaram a gritar no prédio: 'Incêndio', e a gente saiu correndo do prédio. E a minha mãe falou assim: 'Pega os álbuns! Pega as fotos! Pega os porta-retratos'. Isso é muito lindo. O que fiz nesse livro é um pouco o que minha mãe fez naquele episódio, sabe assim? Estou salvando as minhas memórias", disse o ator ao dominical.

"Eu nunca falei isso em nenhuma entrevista, em lugar nenhum, e eu achei que num livro-memória isso fazia sentido. Mas a minha mãe, que se chama Selva — é um nome lindo, aliás — ela tem Alzheimer há aproximadamente 10 anos. E, hoje em dia, ela perdeu a visão também, a capacidade de falar", contou o ator, que revelou ter descoberto muito sobre si ao trabalhar no livro.

"Eu fui descobrindo, aos poucos, cavoucando a minha história de que isso — muito da minha sensibilidade, da minha profundidade, da minha ligação com coisas ocultas, com mistério, com, não sei, é dela. E eu não poderia fazer 'Sessão de Terapia', 'Lavoura Arcaica', outros trabalhos, se eu não fosse filho da minha mãe", afirmou.

Trajetória

Selton Mello começou a trabalhar aos 10 anos cantando em programas de calouros e fazendo comerciais de TV. Aos 11, participou de "Corpo a Corpo", de 1985, seu primeiro trabalho na TV Globo. Seu irmão mais novo, Danton Mello, também começou a trabalhar no mesmo ano na emissora, em "A Gata Comeu". "Desde dez anos: ó, você é um ótimo ator, mas não vai engordar. Não come muito chocolatinho, não. Eu sou chocólatra e aí, de fato, a televisão parou de me chamar com uns 12, 13 anos. Então, dos 13 aos 18, eu fui amputado da minha capacidade criativa", disse.

No livro, Selton conta que aos 25 anos precisou lidar novamente com o fato de precisar emagrecer para um personagem quando foi escalado para "Lavoura Arcaica". "Na época tinha uma médica da moda que dava moderadores de apetite. Vira e volta tem um, né? E aí tomei. Aí acabava aquele filme, eu parava de tomar e comia tudo o que eu queria. Engordava de novo", relembrou.

O ator contou que o livro também serviu para trabalhar a sua autoaceitação. "Eu tirei uma foto para esse livro sem camisa e eu fiz questão de pôr no livro, porque era assim, eu venci", finalizou.