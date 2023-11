Angélica recorda assédio - Reprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 27/11/2023 10:53 | Atualizado 28/11/2023 11:12

Rio - Angélica, de 50 anos, revelou que foi vítima de assédio na infância. No primeiro episódio de "Angélica: 50 e Tanto", do Globoplay, a apresentadora disse que um homem muito poderoso do meio artístico pedia para ela sentar em seu colo. A mesma pessoa, ainda, tentou mudar seu nome artístico.

"Sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que meu nome artístico tinha que ser Lolita, que nem a menina do livro. Foi bem nessa época que o homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e, eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo", desabafou a loira.

Em outro momento, Angélica também desabafou sobre a exposição de sua vida pessoal quando era mais nova. "Lembro de chegar em lugares e me perguntarem se eu era virgem. Era criança e ficava me perguntando que pauta era aquela. Sexualizavam nossa vida de uma forma que a gente nem estava entendendo o que estava acontecendo", recordou.