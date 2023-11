Whindersson Nunes conta como conheceu Luísa Sonza em série documental - Divulgação / Netflix

Whindersson Nunes conta como conheceu Luísa Sonza em série documentalDivulgação / Netflix

Publicado 27/11/2023 10:54

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, o trailer da série "Se eu fosse Luísa Sonza", que estreia no dia 13 de dezembro na plataforma de streaming. Para ajudar o público a conhecer sua história e enxergar a fundo a complexidade da artista, os episódios trazem depoimentos de familiares, profissionais da sua equipe e do mercado da música, como seu diretor artístico Flávio Verne, Fatima Pissara (empresária e CEO da Mynd8), Zé Ricardo (curador do Rock in Rio e The Town), além de sua família, amigos e o ex-parceiro Whindersson Nunes.

No trailer, podemos acompanhar alguns minutos de uma vida que se desenha como uma montanha russa, com muitos altos e baixos e algumas polêmicas, incluindo a quebra de recordes nacionais e a superação de términos de relacionamentos afetivos.

A série também aborda suas crises de saúde mental em meio aos ataques da internet - despertando a reflexão sobre até onde o hate online afetou sua sanidade e ameaçou sua integridade física e das pessoas ao seu redor. "Eu com certeza fui minha pior hater", diz a cantora no vídeo.