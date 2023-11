Lulu Santos participou de todas as temporadas do The Voice Brasil - Globo/ Manoella Mello

Publicado 28/11/2023 07:00 | Atualizado 28/11/2023 08:13

Rio - A emoção vai tomar conta da 12ª e última temporada do "The Voice Brasil", que estreia nesta terça-feira, na TV Globo. Com apresentação de Fátima Bernardes e nomes como Lulu Santos, Iza, Carlinhos Brown e Michel Teló no time de técnicos, o programa promete muitas surpresas, momentos emocionantes e participações especiais, entre elas Mumuzinho, que vai ajudar Iza na escolha dos candidatos.

Lulu Santos, que participou de todas as temporadas do "The Voice Brasil", conta como está se sentindo com o fim do programa. "O sentimento é de despedida. Ao longo das gravações estou podendo matar a saudade de todos da equipe, dos colegas e direção, então isso é bom. Mas é uma dorzinha inevitável de um programa que vai deixar muitas saudades em mim", afirma Lulu.

"Me sinto acima de tudo grato pela oportunidade de viver a experiência sob todos os ângulos aí incluídos, tanto do ponto de vista pessoal quanto do musical e do profissional", completa.

Questionado sobre as surpresas desta temporada, Lulu deseja manter o mistério. "Sim, preparamos muitas! Mas se eu falar deixa de ser surpresa. Sempre que me fazem essa pergunta, respondo fazendo cara de paisagem", dispara, aos risos.

Disputa acirrada

Por ser o último, o troféu desta temporada do "The Voice Brasil" está entre os mais desejados pelos técnicos. Nestes 12 anos de programa, Lulu foi campeão da terceira temporada, com a dupla Danilo Reis e Rafael. O artista está pronto para escolher as melhores vozes e tentar levar o título para casa mais uma vez.

"Foi um clima de batalha (risos). Eu, Iza, Teló e Brown quase saímos aos tapas para conquistar os candidatos desta temporada. Brincadeiras à parte, o clima é uma mistura dos dois, emoção e despedida. Podem se preparar porque teremos muitas vozes boas", afirma.

Participantes

Em todo esse tempo no ar, Lulu Santos já orientou inúmeras vozes. O cantor conta que, sempre que possível, tenta acompanhar o trabalho de todos que por lá já passaram, mas alguns talentos são especiais.

"Existem muitos (que acompanho) como Kesia Estácio e o próprio Juceir Jr, meu finalista da ultima edição, porém preciso admitir que tenho um xodó todo especial por Priscila Tossan, pra mim a mais original e impactante de todas as temporadas".

Momento marcante

Muitos momentos marcaram a passagem de Lulu Santos pelo "The Voice Brasil" e é difícil escolher o mais especial entre eles, mas o cantor relembra que foi na atração que ele anunciou o seu relacionamento com o marido, Clebson Teixeira.

"É muito difícil destacar um só momento porque foram muitos, e vários momentos foram marcados por fortes emoções que nos levaram às lágrimas. Mas não posso esquecer que foi no ‘The Voice Brasil’ que anunciei publicamente a relação com a pessoa que transformou a minha vida, o meu marido Clebson Teixeira. Foi da forma mais sincera e bonita possível, através do programa, e sempre vou lembrar com muita emoção", garante.

Legado

Para Lulu, um dos maiores legados que o "The Voice Brasil" deixa são as oportunidades oferecidas aos talentos e vozes que passaram pelo programa. "Imagino que (o legado é) o fato de que, ano após ano, termos revelado quanto talento existe pelo Brasil a fora e que realmente o que falta é oportunidade, aquilo que a gente oferece no programa", finaliza.

A última temporada do "The Voice Brasil" vai ao ar às terças e quintas, depois de "Terra e Paixão".