Anitta demonstra interesse em filho de Angélica e Luciano HuckReprodução de vídeo

Publicado 27/11/2023 12:54 | Atualizado 28/11/2023 11:12

Rio - Anitta, de 30 anos, está de olho no filho de Angélica e Luciano Huck. A Poderosa participou do segundo episódio do "Angélica: 50 e Tanto", do Globoplay, e fez vários elogios a Joaquim, de 18 anos. A cantora chegou a pedir permissão da apresentadora para falar com o jovem.

"Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo, já conversou com o filho dela? Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo', no ponto", comentou Anitta. "Você quer o quê? É um perigo ela, gente", disse Angélica, aos risos.

Anitta ainda foi além: "Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato, acabou o assunto". "Você está muito obcecada nesse assunto", respondeu a mulher de Luciano. Marina Ruy Barbosa, que participava da conversa, alertou: "O Joaquim está ali".

A Poderosa tirou sarro da situação. "Dez anos, hein, Joaquim". "O sogro faz gosto", comentou Angélica, que admitiu. "A mãe começa a ficar suada".