Ana Hickmann apresenta o Hoje em DiaReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 27/11/2023 14:28

Rio - Ana Hickmann encerrou o "Hoje em Dia", da Record, desta segunda-feira, 27, agradecendo toda o apoio recebido após a entrevista bombástica que deu para o "Domingo Espetacular" revelando detalhes do seu casamento abusivo com Alexandre Correa e da sua vida pessoal.

"Quero aproveitar esse momento para agradecer toda a solidariedade, apoio, amor, carinho que venho recebendo já há alguns dias e principalmente desde ontem à noite", iniciou ela.

A apresentadora continuou dizendo que quando voltou para o trabalho depois do dia 11 de novembro falou que abriria o seu coração para poder falar tudo aquilo que estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder se preparar para isso.

"E foi o que aconteceu ontem durante o 'Domingo Espetacular'. E todas as mensagens que venho recebendo desde então são muito fortes, importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me acompanhando", completou.

Ana Hickmann concluiu: "A minha luta continua, tem muito ainda mais por vir, mas como sempre disse, a verdade sempre vai aparecer, vocês podem contar comigo".

Ana Hickmann dá detalhes de brigas e descobertas sobre ex-marido

Após dar entrada no pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, Ana deu detalhes impressionantes sobre o dia da agressão.

"Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada", disse a comunicadora, que acrescentou: "Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava", declarou. "Eu fiquei com medo dele", continuou Ana. "Sou eu que estou aqui muito machucada, e fui machucada por muito tempo", afirmou.

Ela ainda revelou que descobriu alguns documentos com assinaturas atribuídas ao seu nome, que garante que não fez.