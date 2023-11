Angélica faz revelação íntima - Reprodução de vídeo

Publicado 28/11/2023 11:11

Rio - Angélica, de 50 anos, revelou o que faria em seu último dia de vida em um episódio de "Angélica: 50 & Tanto", do Globoplay. Em conversa com Bárbara Paz, Preta Gil e Susana Vieira, a apresentadora disse que gostaria de transar o dia inteiro com o marido Luciano Huck.

"Se fosse meu último dia, eu ia transar o dia inteiro. Começar de manhã e só parar à noite. Luciano que dê o jeito dele, ele que tome aquele negócio azul (viagra), ele que lute, ia ter que me comer o dia inteiro, até o fim", comentou a loira, aos risos.

Preta Gil disse que faria uma grande festa em seu último dia de vida. Bárbara Paz revela que gostaria de uma grande noite de amor. "Seria uma grande noite de amor, com outra pessoa olhando nos meus olhos, nós nos amando até amanhecer. Esse seria meu último dia, depois pode vir um clarão", afirmou. Já Susana queria decretar a paz mundial, sem excluir a possibilidade de estar "com um gato".

A filha de Gilberto Gil, então, decidiu mudar sua resposta. "Eu vou mudar a minha resposta e eu vou concordar com as minhas amigas. No meu caso, pode ser um gato ou uma gata, porque para mim tanto faz, sou total flex. Então para mim, eu também iria querer estar amando", destacou.

Em outro momento, Susana recordou um convite ousado que recebeu das amigas durante o "Criança Esperança", da TV Globo. "Várias amigas minhas jovens estavam me convidando para umas coisas interessantes", entregou. Angélica confirmou. "Eu vi, foi na minha frente. Convidaram ela para um trisal". "Eram duas gatinhas do elenco jovem. A única velha entre os jovens ali sou eu", concluiu Susana.