Rio - Mari Oliveira, de 26 anos, está brilhando no remake de "Elas por Elas", da TV Globo, interpretando a versão jovem de Adriana, personagem que divide com Thalita Carauta na atual novela das seis. Em seu segundo projeto na televisão aberta, depois de "Malhação – Seu Lugar no Mundo", a atriz celebra as conquistas conquistas profissionais e revela a emoção de trabalhar com uma de suas referências na trama das amigas que se reencontram depois de 25 anos afastadas.

"Como atriz e como uma grande espectadora de televisão, eu estou muito feliz, porque eu já sou muito fã da Thalita. Tinha acabado de maratonar 'Todas as Flores' antes de saber que eu ia fazer a versão mais jovem dela em 'Elas por Elas'. Pra mim, está sendo um lugar muito confortável, apesar de novo. Acho a linguagem de atuação da novela muito diferente de cinema e streaming, e está sendo maravilhoso poder voltar para esse lugar. Antes de começar a gravar, a Thalita me ligou, perguntou se eu estava nervosa, o que eu estava sentindo e me deu vários conselhos ótimos", conta a artista, que cresceu em Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Mari relembra que o primeiro contato entre as duas aconteceu quando Thalita a seguiu nas redes sociais, na época em que estreou o filme "Medusa" (2021), pelo qual Mari recebeu diversos prêmios e chegou a viajar para participar do Festival de Cannes, na França. Mas, antes disso, a semelhança física entre as duas já havia sido apontada por internautas em outra ocasião: "Na época que começou a sair o elenco de 'Malhação', tinham muitos filhos de artistas, e quando saiu a minha foto, alguém comentou 'essa menina é filha de quem?'. E alguém respondeu: 'Da Thalita Carauta'", relembra.

"Na internet, eu era filha da Thalita, até ser esclarecido que não somos parentes. Minha mãe está bem enciumada. Na verdade, ela fala que eu pareço mais com a Thalita do que com ela mesma. Mas a gente não se conhecia antes, só de Instagram, de assistir ao trabalho uma da outra e de comentar. Mas, agora, somos amigas oficialmente", afirma, sem esconder a alegria de colaborar com a humorista, que foi indicada recentemente para o Prêmio Melhores do Ano de Atriz Coadjuvante, pela Mauritânia de "Todas as Flores".



'Essa história é minha'

Em "Elas por Elas", Mari assumiu o desafio de encenar momentos marcantes para a história de Adriana, incluindo a traição do noivo Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano), que engravida Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira). Mais de duas décadas depois, os três se reencontram e o rapaz decide se separar da empresária para recomeçar a paixão pela veterinária. Assim como sua personagem, a atriz revela que já se deparou com um dilema causado por um amor mal resolvido e destaca como a experiência influencia seu trabalho, participando dos flashbacks da novela dirigida por Amora Mautner.

"Eu passei grande parte da preparação falando pra Thalita: 'Já passei por isso, essa história é minha, eu sei o que ela está sentindo'. Eu contei toda a minha história desse amor da adolescência, que define muito a sua vida adulta. A Adriana ter passado por esse trauma tão grande com a decepção amorosa faz todo sentido para a pessoa fechada que ela se tornou. Emprestei muito de mim para essa história, me identifico muito e abri meu coração. Essa situação mal resolvida é muito forte, você pode deixar de viver o presente pelo que poderia ter vivido", reflete a carioca.

Ela ainda é sincera e entrega que só conseguiu dar fim à história que vivia pessoalmente no ano passado: "Era uma questão que eu precisava encerrar esse ciclo. Foi uma situação que se estendeu por muitos anos e que eu precisei voltar e encerrar essa história, para entender qual é o lugar que ela ocupa na minha vida hoje", comenta a atriz, que também pode ser vista na Netflix, como a cientista Maria Clara em "DNA do Crime", a primeira série de ação policial brasileira produzida pela plataforma de streaming.