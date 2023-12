Marjorie Estiano fala sobre carreira de cantora - Reprodução

Marjorie Estiano fala sobre carreira de cantoraReprodução

Publicado 03/12/2023 10:57

Rio - Marjorie Estiano foi uma das convidadas do "Altas Horas", da TV Globo", neste sábado (2), e explicou o motivo de ter dado uma pausa em sua carreira de cantora. A artista relembrou sua personagem Natasha, que era vocalista da "Vagabanda", em "Malhação", e contou como foi esse período de sua vida.

fotogaleria

Ao ser questionada por Serginho Groisman se dava para conciliar a carreira de atriz e cantora, Marjorie revelou: "Não dava. Impossível. Eu fazia novela e era uma loucura. Era quando dava, aquele sufoco de pegar avião, ônibus, não saber se ia dar tempo... era muito estressante", disse.

A artista, então, complementou: "Era bem esquizofrênico para mim, assim, porque era um repertório da personagem, né? E eu ainda não tinha me identidade musical. Sabia que eu queria ser cantora, atriz, mas ainda não tinha desenvolvido minha identidade. Então, eu sabia que não era aquele repertório. Era da personagem. As pessoas amavam porque viam na Malhação, ao mesmo tempo eu tinha a oportunidade de estar no palco, de cantar para muita gente, mas não era aquilo que eu queria musicalmente. Então, foi um processo complexo".