Vladimir Brichta fala sobre relação com Marco Ricca

Publicado 05/12/2023 11:46

Rio - Vladimir Brichta falou sobre sua relação com Marco Ricca, ex-marido de sua mulher, Adriana Esteves, durante o "Papo de Segunda", do GNT, na noite desta segunda-feira. O apresentador deixou claro que não existe rivalidade entre eles e demonstrou seu amor pelo ator, que foi casado durante dez anos com Adriana e teve um filho, Felipe, com ela.

"O Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'. Fiquei surpreso, e ele completou: 'Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama", revelou Vladimir, que se declarou para o artista ao vivo. "Marco, eu também te amo".

Casado desde 2016 com Adriana Esteves, o apresentador e ator, ainda, comentou quando pode ser bom e ruim ter a mesma profissão que a mulher. "Para a gente é bom. A gente se entende, se conheceu no trabalho, se admirando mutuamente, a gente divide muita coisa... Mas pode ser ruim, pode ser um ambiente de muita competição. Como nossas histórias são, de certa forma, equilibradas: temos reconhecimento, ofertas de trabalho muito parecidas, rendimento. Digo isso porque se um de nós estivesse bombando e o outro em casa sem fazer nada, ia doer demais. Tenho certeza disso".

Vladimir Brichta fala sobre a relação de padrasto e enteado na sua casa. #PapoDeSegundaNoGNT pic.twitter.com/IjwKPmwYl7 — Canal GNT (@canalgnt) December 5, 2023