Eliana gravou especial com Angélica, nesta terça-feira - Reprodução/Instagram

Eliana gravou especial com Angélica, nesta terça-feiraReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 15:19

Rio - Eliana, de 51 anos, e Angélica, 50, estiveram juntas, nesta terça-feira (5), para uma gravação especial. Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa do SBT confirmou que Eliana filmou uma "super entrevista" na casa da amiga, no Rio de Janeiro. O bate-papo será exibido em 31 de dezembro, como parte do especial de fim de ano da apresentadora na emissora de Silvio Santos.

fotogaleria

"Hoje a gravação é com ela", escreveu Eliana, na legenda de um vídeo no formato Boomerang que gravou com a mulher de Luciano Huck, com quem forma o trio completado por Xuxa. "Vem aí", respondeu Angélica, com um emoji de coração. No vídeo, as duas aparecem com looks brancos ao ar livre.

E é claro que os fãs da dupla celebraram o encontro e revelaram a expectativa para o episódio em que as duas estarão juntas. "Lendas brasileiras!", disparou um seguidor. "Finalmente, hein", comentou mais uma pessoa. "Que chique, já quero assistir", declarou mais um internauta.

Com a participação no programa "Eliana", Angélica retornará ao SBT depois de 27 anos afastada do canal onde trabalhou de 1993 a 1996, antes de ser contratada pela Globo. No último dia 26, a apresentadora lançou o programa "50 & Tanto", como parte das comemorações por seu aniversário, e contou com a participação de Eliana e Xuxa.

Confira: