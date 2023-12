Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles estão na roça - Reprodução de vídeo / Record TV

Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles estão na roçaReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 06/12/2023 09:44

Rio - Mais uma roça de "A Fazenda 15", da Record TV, foi formada nesta terça-feira. Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles estão na berlinda. Um dos participantes poderá se livrar da roça caso leve a melhor na prova do fazendeiro, nesta quarta. O modelo, que participou do clipe de Anitta, no entanto, não disputará a dinâmica, pois foi vetado por Radamés.

A roça foi formada da seguinte maneira: fazendeiro da semana, Tonzão mandou Cezar Black direto para a berlinda. Shay, dono do poder da chama laranja, imunizou Radamés da votação 'cara a cara'. Nadja e Jaquelline foram as mais votadas pelos participantes. Tonzão, então, mandou a ex-BBB ocupar mais um banquinho da roça. Com isso, a influenciadora digital puxou Yuri Meirelles para a berlinda também.

Radamés sobrou na dinâmica do Resta Um e completou a roça. Ele vetou o modelo da disputa da prova do fazendeiro. Contudo, como era dono do Poder da Chama Branca, o jogador pôde escolher um peão para trocar de lugar com ele e optou por Nadja.