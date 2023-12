Ana Maria Braga com Louro Mané - Mauricio Fidalgo / tv Globo

Ana Maria Braga com Louro ManéMauricio Fidalgo / tv Globo

Publicado 06/12/2023 13:20

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, fez um alerta aos espectadores, durante o "Mais Você" desta quarta-feira, sobre o uso indevido de sua voz e imagem na venda de produtos divulgados nas redes sociais. A apresentadora repudiou a prática e pediu para que o público não adquira os itens.

"Quero fazer um alerta. Eu olho as redes sociais e vejo uns aplicativos e tal e tem algumas coisas que saem a respeito da gente que não são verdadeiras", iniciou a loira.

"Normalmente, eu não me expresso, não falo a respeito disso, mas quando vejo que as pessoas estão sendo enganadas e gastando seu rico dinheirinho nessa época do ano, que está todo mundo já apertado... As pessoas, hoje em dia, fazem uso de uma chamada inteligência artificial, que a gente até já contou aqui como é que é, o que acontece, como faz... Mas fazem uso para o mal", explicou.

"Imitam a minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus. Eu não faço venda de produto de estética, gente! De beleza, que faz desaparecer ruga, que faz emagrecer, que faz sumir a gordura do dia para a noite, chá milagroso, não tomo remédio para poder fazer pele bonita. Isso não adianta... Colágeno... Isso não existe, gente! Primeiro que é alimentação, qualidade de vida, tipo de vida que você leva", opinou Ana Maria, desmentindo que tivesse relação com esses tipos de anúncios.

"Não tem milagre para isso, eu não faço esse tipo de venda! Eles fazem o negócio e usam até a minha voz por causa da inteligência artificial. E aí, um monte de gente cai... Por isso que o golpe existe, porque eles vendem. E aí você acha que sou eu que estou recomendando aquilo. A minha imagem é de uma vida inteira. E não tem jeito, não tem justiça para isso, não tem uma legislação vigente que você possa ir lá", criticou ainda.



"A gente vai atrás, pega advogado, vai atrás da pessoa, da empresa que é responsável para colocar todos esses aplicativos: Instagram, tudo isso aí que você vê. É uma loucura, eles não se dizem responsáveis. Não sabemos mais a quem recorrer. Aí, você vai atrás do site e ele está 'hospedado' na Índia, na China, você não acha o cara que desenvolveu aquilo e tem responsabilidade sobre aquilo", lamentou.



"Então, eu resolvi vir aqui para dizer que é mentira. Tudo que eu publico está nas minhas redes, no meu WhatsApp, na Rede Globo, nas nossas redes, no meu site, Ana Maria Braga. Vai lá, descobre o que tem lá. O que tiver lá eu estou fazendo. Se não tiver, não estou, não sou eu, não comprem, é mentira. Não joguem seu dinheiro fora. Obrigada pelo espaço no programa", finalizou a loira.