Marlene Mattos vai dirigir novo programa de Gerado Luís na RedeTV! - Reprodução/Instagram

Marlene Mattos vai dirigir novo programa de Gerado Luís na RedeTV!Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 15:32

Rio - Ex-diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, 73 anos, postou um vídeo comemorado sua chegada à RedeTV!.

fotogaleria



"Oi casa nova, cheguei", escreveu ela na legenda do Instagram nesta quarta, 6.



Marlene vai dirigir o "Oi casa nova, cheguei", escreveu ela na legenda do Instagram nesta quarta, 6.Marlene vai dirigir o novo programa de Geraldo Luís na emissora. O apresentador postou fotos com ela, dando boas-vindas:

"Ela chegou! Desejo a você minha amiga @marlenemattosoficial desafios e mais desafios, afinal somos frutos de muitas lutas. Entrar na briga pela audiência aos domingos não é pra qualquer um… Levar a magia da emoção na tv aberta, o poder da criação e da ousadia. Em janeiro vem aí o Geraldo aos domingos e ao vivo na tela da @redetv", escreveu.



Astrid Fontenelle e Iran Malfitano reagiram à publicação da diretora com emojis de aplausos.

"Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público", afirmou Marlene recentemente.

'Xou da Xuxa' e briga com Xuxa

O "Xou da Xuxa", maior programa infantil da televisão brasileira, apresentado por Xuxa e dirigido por Marlene, ficou no ar entre 1987 e 1992. Ao todo, foram dois mil programas. Além disso, Marlene também dirigiu o "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa". Ela também teve uma passagem pelo "Mais Você", em 2001, e pelo "Jovens Tardes", em 2002.

A relação de amizade e profissional entre Xuxa e Marlene chegou ao fim em 2002. A ex-empresária, que é madrinha de Sasha, nunca mais viu a afilhada. Na época do rompimento, Sasha tinha 4 anos. Naquele período, o "Planeta Xuxa", que ainda estava no ar quando as duas brigaram, teve a sua temporada mais curta, apenas entre 7 de abril e 28 de julho.

Xuxa e Marlene evitavam falar sobre as causas do rompimento, mas em 2015, em entrevista à Record, Xuxa disse que se sentia "controlada" e que estava cansada de ser "roubada" e "usada". Em 2021, após a apresentadora dar uma entrevista para o jornalista Luís Erlanger, Marlene Mattos registrou uma ocorrência contra Xuxa por "calúnia". Em setembro do mesmo ano, o Ministério Público inocentou Xuxa e arquivou a ocorrência.



Em novembro de 2021 aconteceu o tão falado reencontro que está no documentário de Xuxa, do Globoplay. Em um momento, Marlene diz a apresentadora que acertou mais do que errou. "Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim".

Durante coletiva de imprensa para divulgar a estreia do documentário, em julho, Xuxa disse que o reencontro foi "difícil". Ela também afirmou ter se decepcionado por não ter percebido mudanças em Marlene, mas disse que o reencontro foi "válido".