Agatha tem morte misteriosa em ’Terra e Paixão’Globo/ Léo Rosário

Publicado 08/12/2023 08:19 | Atualizado 08/12/2023 11:14

Rio - A atriz Eliane Giardini, que interpretou a Agatha na novela "Terra e Paixão", da Globo, recebeu vários elogios nas redes sociais depois que a morte da personagem foi ao ar, no episódio desta quinta-feira. Depois de envenenar Antonio La Selva (Tony Ramos) aos poucos, Agatha colecionou inimigos na trama de Walcyr Carrasco e teve um fim trágico: foi assassinada a tiros. Agora, resta o mistério sobre quem cometeu o crime.

No Twitter, os telespectadores enalteceram o trabalho de Eliane Giardini e disseram que "Terra e Paixão" ganhou novo fôlego com sua participação. "Walcyr criou um cenário perfeito para a morte da personagem, a atriz Eliane Giardini fechou uma participação brilhante. A novela foi da água para o vinho com a chegada dessa personagem", disse um telespectador.

"Não queria a morte de Agatha, mas confesso que foi um final épico. Um capítulo inteiro dedicado a ela. Eliane Giardini é uma das maiores atrizes da nossa dramaturgia brasileira. Eliane é gigante!!!", comentou outra pessoa. "Agatha se foi e Eliane Giardini fechou sua participação de forma brilhante ganhando mais um papel maravilhoso do Walcyr. Adeus, lenda", disse um telespectador.