Ana Castela e Ludmilla cantam sucessos no Altas HorasDivulgação / TV Globo

Publicado 08/12/2023 17:34

Rio - O "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado, terá muita música boa. Serginho Groisman receberá no palco Ana Castela, um dos maiores fenômenos da música sertaneja atual, e Ludmilla, importante nome do funk. No programa, elas revelam histórias e curiosidades de suas carreiras, além de apresentarem sucessos. Parte da plateia convidada, formada por amigos e artistas, acrescentam aos depoimentos e cantam com elas.

Com três anos de carreira, a Boiadeira relembra o início da caminhada profissional e empolga o público ao som dos sucessos "Pipoco" e "Nosso Quadro"; e "Vaqueiro Apaixonado" com Luan Pereira, "As Meninas da Pecuária" ao lado de Léo & Raphael, e "Boiadeira" com Us Agroboy.

Já Ludmilla canta os sucessos "Hoje", "Rainha da Favela", "Sintomas de Prazer" e "Espelho", além de chamar MC Soffia para acompanhá-la em "Socadona", e dividir os vocais de "Lua Vai" com Salgadinho. Na atração, a mulher de Brunna Gonçalves, ainda, entrega que está preparando uma nova turnê para 2024; um show especial, similar às produções em grandes festivais, que deve rodar o país.