Grazi Massafera mostra bastidores da nova novela ’Dona Beja’Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 19:10

Rio - Grazi Massafera, de 41 anos, compartilhou nesta sexta-feira (8), em seu Instagram, novos spoilers de "Dona Beja", remake no qual viverá a protagonista, que será transmitida pela HBO Max. Nos cliques, a atriz posou ao lado dos colegas de trabalho e mostrou as gravações externas.

Em um dos registros, a artista aparece caracterizada da personagem. Já em outro momento, mostrou o famoso "por trás das câmeras" acompanhada dos membros da produção da novela."Dona Beja" foi sucesso nos anos 1980 e é uma adaptação da obra homônima, inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José, uma personagem real. Esta versão promete trazer um novo olhar à história, devido às mudanças de comportamento da sociedade durante as últimas décadas.A novela é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira e com produção da Floresta, a obra terá 40 capítulos e será gravada em diversas locações do Rio de Janeiro, mas ainda não tem data de lançamento prevista.